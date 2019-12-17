شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى له في ثلاثة أشهر متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأدنى له في خمسة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم.

وفي تمام الساعة 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير 0.10% لتتداول عند مستويات 60.17$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.23$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 60.21$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شباط/فبراير 0.02% لتتداول عند 65.30$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.31$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 65.34$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار 0.06% إلى مستويات 97.08 مقارنة بالافتتاحية عند 97.14، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 97.02.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتراجع تصاريح البناء 3.8% إلى نحو 1,405 ألف تصريح مقابل ارتفاع 5.0% عند 1,461 ألف تصريح في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تعكس المنازل المبدوء إنشائها ارتفاع 2.0% إلى نحو 1,340 ألف منزل مقابل ارتفاع 3.8% عند 1,314 ألف منزل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر اقتصاد في العالم مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاع 0.8% مقابل تراجع 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر. بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 77.4% مقابل 76.7% في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 7.01 مليون مقابل 7.02 مليون في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أفادت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأن المرحلة الأول من الصفقة التجارية بين بلاده وبكين والتي تم التوصل إليها الجمعة الماضية "تمت بالكامل" وأن صادرات أمريكا إلى الصين سوف تتضاعف خلال العامين المقبلين، وجاء ذلك بالتزامن مع عدم تفعيل واشنطون للتعريفات الجمركية الإضافية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار والتي كان من المقرر تفعيلها قبل التوصل للاتفاق.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 667 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 13 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، موضحة أول ارتفاع أسبوعي لها في ثمانية أسابيع، ويأتي ذلك بعد أن أوضحت الشهر الماضي تراجعها للشهر الثاني عشرة على التوالي.