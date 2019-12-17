شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأدنى له في خمسة أسابيع وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الأخير وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.02% لتتداول عند 1,480.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,480.60$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,480.50$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 97.09 مقارنة بالافتتاحية عند 97.14.

هذا وقد تابعنا كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري والذي تم من خلاله تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق للاجتماع الثاني على التوالي عند 0.75%، وتطرق المحضر إلى استعداد صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي للتوسع في تيسير السياسة النقدية إذا ما استعدى الأمر لذلك.

ونود الإشارة، لكون محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب ليو نوه الأسبوع الماضي إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لبلاده كانت متوافقة على نطاق واسع مع التوقعات وأن المستهلكين الواثقين سينفقون المزيد، وذلك مع تطرقه لكون العديد من المواطنين في بلاده لديهم ديون مرتفعة، ما قد يجعل الإنفاق يستغرق وقت أطول، موضحاً أن ضعف نمو الاستهلاك كان مفاجأة في الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر دولة منتجة للذهب عالمياً.

ويذكر أن وزارة الخزانة الاسترالية كشفت أمس الاثنين عن توقعاتها الاقتصادية والمالية لمنتصف العام المالي 2019/2020 الذي ينقضي في 30 من حزيران/يونيو المقبل والتي تضمنت تحقيق فائض 6.1 مليار دولار استراليا دون التوقعات السابقة في نيسان/أبريل الماضي بفائض 11.0 مليار دولار استراليا، وجاء ذلك مع خفض توقعات النمو إلى 2.25% من 2.75% وخفض توقعات نمو الأجور إلى 2.50% من 2.75%.

وفي نفس السياق، أعرب وزير الخزانة الاسترالي جوش فريدينبرج أيضا بالأمس عن كون التوقعات تحتوي على "عمليات شطب كبيرة للإيرادات على خلفية الرياح المعاكسة الاقتصادية العالمية والمحلية"، وذلك مع استنكاره للقلق حول التباطؤ الاقتصادي ومعارضته للدعوات إلى إنفاق إضافي مثل ما تم الإعلان عنه مؤخراً في كل من نيوزيلندا واليابان، وقد تم أيضا خفض التوقعات للرصيد النقدي للحكومة لما دون 5.0 مليار دولار استرالي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتراجع تصاريح البناء 3.8% إلى نحو 1,405 ألف تصريح مقابل ارتفاع 5.0% عند 1,461 ألف تصريح في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تعكس المنازل المبدوء إنشائها ارتفاع 2.0% إلى نحو 1,340 ألف منزل مقابل ارتفاع 3.8% عند 1,314 ألف منزل.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر اقتصاد في العالم مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاع 0.8% مقابل تراجع 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر. بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 77.4% مقابل 76.7% في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 7.01 مليون مقابل 7.02 مليون في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أفادت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأن المرحلة الأول من الصفقة التجارية بين بلاده وبكين والتي تم التوصل إليها الجمعة الماضية "تمت بالكامل" وأن صادرات أمريكا إلى الصين سوف تتضاعف خلال العامين المقبلين، وجاء ذلك بالتزامن مع عدم تفعيل واشنطون للتعريفات الجمركية الإضافية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار والتي كان من المقرر تفعيلها قبل التوصل للاتفاق.

ويذكر أن لايتهايزر أعرب أيضا الجمعة عن رغبة واشنطون وبكين التوقيع على اتفاق المرحلة الأولى المكون من 86 صفحة خلال الأسبوع الأول من 2020 وأن التوقيع سوف يتم من قبل الوزراء وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تطرقه إلى أنه لن يتم فرض تعريفات جديدة طالما التزام الطرفان بالاتفاق، وأنه يتوقع بدأ المرحلة الثانية من المفاوضات التجارية على الفور وأنه لن يتم الانتظار حتى انقضاء الانتخابات الرئيسية الأمريكية المقبلة 2020.

وفي نفس السياق، نوه لايتهايزر أيضا في نهاية الأسبوع الماضي لكون الصين سوف تقوم بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40$ مليار وستعمل على زيادة تلك المشتريات إلى 50$ مليار، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة الماضية عن خفض التعريفات الجمركية على بضائع صينية بقيمة 120$ مليار بواقع النصف إلى 7.5%، بينما لا تزال بضائع صينية بقيمة 250$ مليار تخضع لرسوم 25%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه سيتم عرض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البرلمان البريطاني الجمعة المقبلة، مضيفاً أن الاتفاق يهدف وضع شروط متفق عليها بين جونسون وبروكسل في شكل قانون، وذلك مع أعربه عن ثقة الحكومة البريطانية حول المضي قدماً في تأمين اتفاقية التجارة الحرة طويلة الآجل مع الإتحاد الأوروبي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون رئيس الوزراء البريطاني جونسون سيعمل على تغير القانون لضمان عدم تمديد المرحلة الانتقالية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية العام المقبل 2020، الأمر الذي قد يشكل تحدي محتمل أمامه لكون العديد من المراقبون لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يروا أن التوصل لصفقة تجارية بين الطرفين يحتاج المزيد من الوقت.

ويأتي ذلك، في أعقاب استئذان جونسون ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية في قصر باكنجهام لتشكيل حكومته الجديدة عقب الانتصار الحاسم لحزبه الحاكم حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية في بريطانيا الأسبوع الماضي بأغلبية 358 مقعداً، الأمر الذي وضع المملكة المتحدة على المسار الصحيح لمغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد مسبقاً مع نهاية كانون الثاني/يناير القادم.