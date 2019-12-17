شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء. وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 77.96 نقطة أو ما يعادل 33 .0% ليصل إلى31 .24030 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش) . كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.87 نقطة، أو22 .0% ، ليصل إلى74 .1740 نقطة.

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