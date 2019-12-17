اتحاد اتصالات يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 17-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اتحاد اتصالات (7020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.86% بما يعادل 0.68 ريال، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 23.98، وسط تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع تدريجي محدود في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 23.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.98 ومستوى المقاومة 26.00.
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