شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم اللجين (2170) الارتفاع في آخر جلساته، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة 27.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 17.18 إلى 34.4)، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 2.77% بما يعادل 0.75 نقطة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 27.82، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 30.71 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.70 ومستوى المقاومة 29.20.