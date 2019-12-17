شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم البحري (4030) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق مستوى المقاومة المحوري 35.20، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.60% بما يعادل 0.90 ريال، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وأخيراً في ظل تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما يعطيه المزيد من الدفع الإيجابي بتداولاته القادمة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 35.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 36.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.50 ومستوى المقاومة 36.68.