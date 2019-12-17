شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الرياض (1010) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته في السابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.51% بما يعادل 0.36 ريال، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 25.10، ولكن نلاحظ في غضون ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 27.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.60 ومستوى المقاومة 25.85.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 17-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.