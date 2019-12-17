الجبس يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 17-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجبس (2090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعزز السهم من مكاسبه السابقة ويحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.95% بما يعادل 0.26 ريال، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 13.42، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 15.02 إلى 10.84)، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير في أحجام التداول، ومدعوماً إيجابي بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.42، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 14.13 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.30 ومستوى المقاومة 14.13.
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