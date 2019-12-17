شكرا لقرائتكم خبر عن الجبس يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجبس (2090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعزز السهم من مكاسبه السابقة ويحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.95% بما يعادل 0.26 ريال، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 13.42، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 15.02 إلى 10.84)، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير في أحجام التداول، ومدعوماً إيجابي بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.42، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 14.13 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.30 ومستوى المقاومة 14.13.