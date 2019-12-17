شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت الشمالية (3004) في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً بارتفاع أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.42% بما يعادل 0.16 ريال، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 11.20، ليستهدف مستوى المقاومة 11.87.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.20 ومستوى المقاومة 11.87.