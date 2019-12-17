شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جاكو (6020) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه هابط على المدى القصير، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 2.17% بما يعادل 0.22 ريال، وذلك أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 10.60 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات الدعم 10.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.20 ومستوى المقاومة 10.60.