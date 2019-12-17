ساب يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 17-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ساب (1060) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.60% بما يعادل 0.20 ريال، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 33.20، ليستهدف مستوى المقاومة 37.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.75 ومستوى المقاومة 35.50.
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