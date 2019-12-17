شكرا لقرائتكم خبر عن الدريس وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الدريس (4200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً هي الثانية على التوالي بلغت نسبتها 0.17% بما يعادل 0.10 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 54.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 62.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.80 ومستوى المقاومة 62.00.