شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الثلاثاء لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي اختتمت تداولات الأمس على مستويات قياسية جديدة في ظلال التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين عقب توصل الولايات المتحدة والصين الجمعة الماضية إلى اتفاق تجاري ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم.

هذا وقد تابعنا كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري والذي تم من خلاله تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق للاجتماع الثاني على التوالي عند 0.75%، وتطرق المحضر إلى استعداد صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي للتوسع في تيسير السياسة النقدية إذا ما استعدى الأمر لذلك.

ونود الإشارة، لكون محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب ليو نوه الأسبوع الماضي إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لبلاده كانت متوافقة على نطاق واسع مع التوقعات وأن المستهلكين الواثقين سينفقون المزيد، وذلك مع تطرقه لكون العديد من المواطنين في بلاده لديهم ديون مرتفعة، الأمر الذي قد يجعل الإنفاق يستغرق وقت أطول، موضحاً أن ضعف نمو الاستهلاك كان مفاجأة في الناتج المحلي الإجمالي.

ويذكر أن وزارة الخزانة الاسترالية كشفت أمس الاثنين عن توقعاتها الاقتصادية والمالية لمنتصف العام المالي 2019/2020 الذي ينقضي في 30 من حزيران/يونيو المقبل والتي تضمنت تحقيق فائض 6.1 مليار دولار استراليا دون التوقعات السابقة في نيسان/أبريل الماضي بفائض 11.0 مليار دولار استراليا، وجاء ذلك مع خفض توقعات النمو إلى 2.25% من 2.75% وخفض توقعات نمو الأجور إلى 2.50% من 2.75%.

وفي نفس السياق، أعرب وزير الخزانة الاسترالي جوش فريدينبرج أيضا بالأمس عن كون التوقعات تحتوي على "عمليات شطب كبيرة للإيرادات على خلفية الرياح المعاكسة الاقتصادية العالمية والمحلية"، وذلك مع استنكاره للقلق حول التباطؤ الاقتصادي ومعارضته للدعوات إلى إنفاق إضافي مثل ما تم الإعلان عنه مؤخراً في كل من نيوزيلندا واليابان، وقد تم أيضا خفض التوقعات للرصيد النقدي للحكومة لما دون 5.0 مليار دولار استرالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر ويستباك لثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلى 109.9 مقابل 103.1 خلال الربع الثالث، وجاء ذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 13.2 مقابل 26.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما أوضحت قراءة الإحصائية ذاتها حيال تطلعات أنشطة الأعمال اتساعاً إلى 17.2 مقابل 12.9.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أفادت مسئول بوزارة التجارة اليابانية بأن المحادثات مع المسئولين الكوريين الجنوبيين حيال ضوابط التصدير المشددة التي تفرضها بلاده على المواد الأساسية التي تستخدمها الشركات الكورية لصنع رقائق الحواسب الآلية قد تمت، موضحاً أن تلك المحادثات تعد أول محادثات رفيعة المستوى في أكثر من ثلاثة أعوام.

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وفي المقابل، أعربت كوريا الجنوبية عن كون محادثاتها مع اليابان أمس الاثنين قد عززت التفاهم المتبادل بين الطرفين، مع الإفادة بأن الجانبان سيعقدان جولة أخرى من المحادثات في مدينة سيول لاحقاً، وفي نفس السياق، نوه المدير العام لسياسات التجارة الدولية في كوريا الجنوبية لكون بلاده وطوكيو اتفقا على مواصلة المحادثات التجارية فيما بينهم لحلحلة الخلافات التجارية بين الطرفين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أفادت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأن المرحلة الأول من الصفقة التجارية بين بلاده وبكين والتي تم التوصل إليها الجمعة "تمت بالكامل" وأن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين سوف تتضاعف خلال العامين المقبلين، وجاء ذلك بالتزامن مع عدم تفعيل واشنطون للتعريفات الجمركية الإضافية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار والتي كان من المقرر تفعيلها قبل التوصل للاتفاق.

ويذكر أن لايتهايزر أعرب أيضا الجمعة عن رغبة واشنطون وبكين التوقيع على اتفاق المرحلة الأولى المكون من 86 صفحة خلال الأسبوع الأول من 2020 وأن التوقيع سوف يتم من قبل الوزراء وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تطرقه إلى أنه لن يتم فرض تعريفات جديدة طالما التزام الطرفان بالاتفاق، وأنه يتوقع بدأ المرحلة الثانية من المفاوضات التجارية على الفور وأنه لن يتم الانتظار حتى انقضاء الانتخابات الرئيسية الأمريكية المقبلة 2020.

وفي نفس السياق، نوه لايتهايزر أيضا في نهاية الأسبوع الماضي لكون الصين سوف تقوم بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40$ مليار وستعمل على زيادة تلك المشتريات إلى 50$ مليار، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة الماضية عن خفض التعريفات الجمركية على بضائع صينية بقيمة 120$ مليار بواقع النصف إلى 7.5%، بينما لا تزال بضائع صينية بقيمة 250$ مليار تخضع لرسوم 25%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.24% ليربح 4.22 نقطة ويصل إلى المستوى 1,741.09، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.33% ليربح هو الأخر 79.31 نقطة ويصل إلى المستوى 24,031.66.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.16% ليربح 6.19 نقطة ويصل إلى المستوى 3,993.74، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.19% ليربح هو الأخر 5.66 نقطة ويصل إلى المستوى 2,990.05.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.41% ليربح 113.92 نقطة ويصل إلى المستوى 27,622.01، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.72% ليربح هو الأخر 15.68 نقطة ويصل إلى المستوى 2,183.83.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.46% ليربح 52.17 نقطة ويصل إلى المستوى 11,279.00، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.08% ليربح هو الأخر 5.59 نقطة ويصل إلى المستوى 6,855.30.