شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.11% بما يعادل 89.489 نقطة، ليستقر المؤشر بهذا الارتفاع أعلى مستوى المقاومة 8084.89، ويأتي هذا الارتفاع وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولات المؤشر أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8084.89، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 8316.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8000.00 ومستوى المقاومة 8316.25.
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عدد أسهم الشركات الرابحة 155
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 33
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عدد أسهم الشركات الثابتة 7
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عدد أسهم الشركات المتداولة 195
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