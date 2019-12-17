شكرا لقرائتكم خبر عن الجنسيات الأعلى إنفاقا فى السياحة لـ2019.. تتصدرها الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث المقاصد السياحية دوما عن الجنسيات الأعلى اتفاقا، لإعداد حملات تسويقية خاصة لها وجذبها إلى منتجعاتها وفنادقها، حيث يكون لذلك مردود ايجابى على الايرادات السياحية.
وقالت المنظمة إن وجهات فى جميع أنحاء العالم استقبلت 1.1 مليار سائح دولى فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 (بزيادة 43 مليون مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018) ، وفقا لأحدث مقياس السياحة العالمية من منظمة السياحة العالمية (UNWTO) ، وذلك تمشيا مع توقعاتها للنمو 3-4 ٪ لهذا العام.
وعن الجنسيات الأعلى انفاقا جاءت كالتالى:
الصين
الولايات المتحدة
المانيا
المملكة المتحدة
فرنسا
استراليا
كندا
الاتحاد الروسى
كوريا
ايطاليا
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