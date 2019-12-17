شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز سوهاج الجديدة يخصص 16 يناير المقبل للمتخلفين عن استلام قطع الأراضى والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة: سيتم تسليم القطع من 100 : 120، يوم الأربعاء 1/1/2020، والقطع من 121 : 140، يوم الخميس 2/1/2020، والقطع من 141 : 160، يوم الأحد 5/1/2020، والقطع من 161 : 180، يوم الإثنين 6/1/2020، والقطع من 181 : 200، يوم الأربعاء 8/1/2020، والقطع من 201 : 220، يوم الخميس 9/1/2020، والقطع من 221 : 240، يوم الأحد 12/1/2020، والقطع من 241 : 260، يوم الإثنين 13/1/2020، والقطع من 261 : 278، يوم الثلاثاء 14/1/2020.
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