شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين حيث أغلق عند مستوى 6814 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم 6800 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاعلى مرة اخرى لمستوى المقاومة 7000 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 6750 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,788 بينما مستوى المقاومة هو 6,846 نقطة