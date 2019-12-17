شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 10222 نقطة، لينزلق بذلك اسفل السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud” مما نتوقع معه مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 10150 نقطة كمستوى اول، وفي حالة اختراقه فسيواصل المؤشر حركته الهابطة للوصول لمستوى الدعم التالي عند 10000 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,187 بينما مستوى المقاومة هو 10,293 نقطة