شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل مكاسبها ومؤشراتها تحقق مستويات تاريخية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت "وول ستريت" خلال تعاملات الإثنين مستفيدة من الانتعاش والتفاؤل السائد بالأسواق حول الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين خاصة بعد الإعلان عن التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.



وأكدت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" على أن المفاوضات بين واشنطن وبكين سوف تبدأ على المرحلة الثانية بشكل فوري.



وكشفت بيانات حكومية الإثنين عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاعين الخدمي والصناعات التحويلية في الشهر الجاري بشكل مبدئي.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.2% وأغلق عند 60.21 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.3 دولار وأقل سعر عند 59.7 دولار.

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وصعد "برنت" بنسبة 0.2% وأغلق عند 65.34 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.6 دولار وأقل سعر عند 64.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 28236 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28237 نقطة وأقل مستوى عند 28191 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 79 نقطة) إلى 8814 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8833 نقطة وأقل مستوى عند 8789 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 3191 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3197 نقطة وأقل مستوى عند 3183 نقطة.