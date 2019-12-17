شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق مرتفعة بنسبة 1.7% وسط توقعات باستئناف الصين صادراتها الزراعية بقوة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تدوالات الإثنين بالتزامن مع الطلب على السلع الزراعية في بورصة "شيكاغو" للسلع نتيبجة التأثير الإيجابي للاتفاق التجاري المرحلي الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والصين.



وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الجمعة الماضية عن التوصل إلى بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين والتي شملت التزام الأخيرة بالمزيد من المشتريات من السلع الزراعية الأمريكية.

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وأوضح مسؤولون أمريكيون بأن المفاوضات على المرحلة الثانية سوف تبدأ بشكل فوري، مما يناقض تصريحات "ترامب" السابقة بتفضيله البدء في المفاوضات عقب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



وتوقع الرئيس "ترامب" تنفيذ الصين مشتريات من السلع الزراعية الأمريكية بقيمة خمسين مليار دولار دون تحديد إطار زمني، في حين صرح كبير مستشاري البيت الأبيض "لاري كودلو" بأن بكين سوف تشتري سلعا زراعية بقيمة أربعين مليار دولار في عامين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.7% وأغلقت الجلسة عند 3.88 دولار للبوشل، وسجلت الذرة أعلى سعر اليوم عند 3.89 دولار وأقل سعر عند 3.83 دولار.