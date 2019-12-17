شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يرتفع عقب تطبيق حظر ضد "فيديكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات الإثنين مع اقتراب موسم أعياد الكريسماس الذي يمثل لشركة التجارة الإلكترونية فرصة لتنمية مبيعاتها بقوة.



وأعلنت "أمازون" اليوم فرض حظر على البائعين من استخدام الشحن التقليدي الأرضي الخاص بـ"فيديكس كورب" للشحن.



وذكرت "أمازون" أن هذا القرار يرجع إلى عدة أسباب مشيرة إلى أن خدمات "فيديكس" الأخرى ستكون متوفرة للبائعين، ومن بينها الشحن الجوي والبحري.

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وتستعد شركات الشحن ومتاجر التجزئة التقليدية والإلكترونية لموسم العطلات وأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلاديية والذي يقترب وينتظره المتسوقون لا سيما في الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الآسيوية.



وبالتبعية، تواصل "أمازون" جذب المزيد من المستهلكين بفضل عروضها وخصوماتها وخدماتها المتنوعة فضلا عن إتاحة البيع والشراء على الإنترنت، وهو توجه تحاول "وول مارت" ونظيراتها الاستفادة منه.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 0.5% وأغلق الجلسة عند 1769.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1769.5 دولار، وأقل سعر عند 1757.05 دولار.