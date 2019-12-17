شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يرتفع بنسبة 5% خلال 5 جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات الإثنين مواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي والتي حقق خلالها صعودا بنحو 5%، وذلك بعد إعلان التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وسجل سهم الشركة المصنعة لجوالات "آيفون" وحواسب "ماك" رابع إغلاقاته القياسية الأمر الذي عزز القيمة السوقية أعلى حاجز التريليون دولار.



ونجت "آبل" من رسوم جمركية جديدة كانت ستفرضها الولايات المتحدة بداية من يوم الأحد هذا الأسبوع ضد الصين مما يرفع بدوره أسعار "آيفون" المصنعة في الصين، وبالتالي، التأثير سلبياً على المبيعات.

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وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة التوصل إلى بنود وصياغة شروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين.



وأشاد "ترامب" بالتقدم المحرز في الملف التجاري مع الصين مشيرا إلى أن المفاوضات على المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ بشكل فوري.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 1.7% مغلقا الجلسة عند 279.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 280.7 دولار وأقل سعر عند 276.9 دولار.