شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث أغلق عند مستوى 677 فلس، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى اعلى وهو 688 فلس، وبالتزامن مع استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 600 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 720 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 667.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 685.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط