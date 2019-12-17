شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات (ALAFCO) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 270 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 275 فلس، لينهي بذلك السهم الجلسة عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وايضا سعر الفتح، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم القوي عند 250 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 275 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 267 فلس وبين مستوى المقاومة هو 272 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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