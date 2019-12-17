شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED)يشهد جني ارباح -تحليل صباحي- 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل خلال جلسة امس الاثنين حيث أغلق عند مستوى 327 فلس، في ظل ارتفاع كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 317 فلس كمستوى اول ثم 308 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 337 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 323.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 330.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط