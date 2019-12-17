شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 31٫80 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 32٫50 فلس، لينزلق بذلك اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32٫50 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 31.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 32.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط