شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الدولي (KIB) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 275 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما اخترق السهم القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 270 فلس كمستوى اول ثم 260 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 283 فلس.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 271.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 278.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط