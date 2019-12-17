شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيال العقارية الترفيهية (AREEC) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث أغلق مخفضا عند مستوى 195 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 210 فلس، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 180 فلس كمستوى اول ثم 150 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 186 فلس وبين مستوى المقاومة هو 198 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط