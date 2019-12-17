شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المعدات القابضة (EQUIPMENT) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم امس الاثنين عند مستوى 19٫40 فلس، في ظل استمرار تراجع كميات التداول مقارنة بمنتصف الشهر الماضي، كما اخترق السهم مستوى الدعم الهام عند 20٫25 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 15٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 21٫50 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 18٫10 وبين مستوى المقاومة هو 20 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط