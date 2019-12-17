شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيت الأوراق المالية (SECH) يكتسي باللون الاحمر -تحليل صباحي- 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 47 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 48٫50 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 45 فلس كمستوى اول ، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 49 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 46.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 47.7 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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