شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاثنين، حيث أغلق عند مستوى 1٫71 ريال، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة القوي عند 1٫85 ريال، وفي ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوط، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫57 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫85 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.69 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.73 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط