شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 9٫46 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يتحرك السهم لأسفل لمستوى الدعم 9 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.37 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط