شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 9٫46 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يتحرك السهم لأسفل لمستوى الدعم 9 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 10 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.37 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.55 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 17-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.