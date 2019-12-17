شكرا لقرائتكم خبر عن «سهم» أرامكو يرفع القيمة السوقية لـ2.02 تريليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أغلق سهم «أرامكو السعودية » أمس عند 38 ريالا، بارتفاع 2%، وسط تداولات تجاوزت 87 مليون سهم، بقيمة 3.3 مليار ريال، وذلك في الجلسة الرابعة له منذ إدراجه في سوق الأسهم السعودية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في ”الخليج 365”، استنادا إلى بيانات «تداول»، وصلت مكاسب السهم إلى نحو 19%، مقارنة بسعر الإدراج في السوق، الذي بلغ 32 ريالا، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 2.02 تريليون دولار.

وبلغت عدد الصفقات، التي تمت على السهم نحو 54.362 صفقة، فيما لا يؤثر السهم على مؤشر السوق السعودي في أول 5 أيام تداول، إذ لن يتم ضمه للمؤشر إلا غدا الأربعاء.

وأغلق سهم «أرامكو» خلال جلسة الأحد عند مستوى 37.4 ريال، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 1.99 تريليون دولار أو ما يعادل 7.48 تريليون ريال.

وبلغ إجمالي الصفقات، التي تمت منذ بداية تداول السهم 301.748 صفقة، وذلك لكمية الأسهم 618.434 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 23.3 مليار ريال. وتضمنت الجلسة الأولى 39.069 صفقة، بكمية أسهم متداولة بلغت نحو 24.422.270 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 860 مليون ريال، فيما شملت الجلسة الثانية نحو 144.692 ألف صفقة بكمية أسهم متداولة تقدر بنحو 415 مليون سهم، وبقيمة 15.8 مليار ريال.

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في حين بلغت في اليوم الثالث 63 ألف صفقة بكميات متداولة 81 مليون سهم بقيمة بلغت ما يقارب 3 مليارات ريال. فيما أشار التحليل إلى نسبة ارتفاع السهم منذ تداوله في السوق المالية بلغ 17%.

وفي اليوم الرابع، بلغت عدد الصفقات 54.362 صفقة بكميات متداولة بلغت 87.581.742 مليون سهم، بقيمة بلغت نحو 3.3 مليار ريال.

وكان سهم الشركة قد سجل أعلى مستوى له عند 38.70 ريال خلال جلسة الخميس الماضي، لتبلغ القيمة السوقية للشركة حينها 2.06 تريليون دولار.

وذكرت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أول أمس أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق تزامنا مع بدء الانضمام السريع لشركة «أرامكو السعودية» إلى مؤشر إم إس سي آي MSCI للأسواق الناشئة غدا الأربعاء، بحسب أسعار الإغلاق لليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تنضم شركة أرامكو إلى حساب المؤشر العام «تاسي» ومؤشر قطاع الطاقة، بحسب منهجية «السوق المالية السعودية» منذ بداية تداولات جلسة الغد.