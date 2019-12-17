شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي بمشاريع «الإسكان» والان نبدء بالتفاصيل

وقعت وزارة الإسكان وشركة المياه الوطنية أمس، اتفاقية عمل تهدف إلى إدارة خدمات المياه والصرف الصحي لمشاريع «الإسكان» في مناطق المملكة المختلفة، وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ووكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي.

جاء ذلك بعد اجتماع وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي، وذلك تأكيد للشراكة الإستراتيجية لتقديم الخدمات للمواطنين، وتسريع إنجاز مشاريع الإسكان، وإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إليها، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المشتركة، كما اتفق الجانبان على المضي قدما في إنجازها.

وتأتي هذه الاتفاقية استنادا إلى التوجيهات السامية الكريمة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك بناء على التوصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان، وذلك من أجل تفعيل مجالات التطوير والشراكة بين الوزارة وشركة المياه الوطنية وزيادتها لخدمة المصلحة العامة، وتحقيق الأهداف والخطط الإستراتيجية للجهتين، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح المجتمع السعودي.

وتؤطر الاتفاقية إجراءات إدارة خدمات المياه والصرف الصحي بمشاريع الإسكان، بما يؤدي إلى سهولة نقل مسؤولية هذه الخدمات إلى شركة المياه الوطنية، ويعجل من استفادة المواطنين من مشاريع الإسكان.