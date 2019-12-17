شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء اندماج بنكي «الرياض» و«الأهلي التجاري» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري في بيان له لشركة السوق المالية السعودية «تداول»، التزامه بتحقيق رؤيته بأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليميا من خلال تنفيذ إستراتيجيته للنمو المستدام والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائه وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه، من خلال استقطاب أفضل المهارات الوطنية والتقنيات المتطورة.
ووجه مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري شكره لبنك الرياض وجميع الأطراف المعنية على جهودهم المبذولة.
كما أعلن بنك الرياض أن رؤيته الإستراتيجية ستمكنه من الاستمرار في تطوير منتجاته وخدماته وتقنياته، والتي تخدم مصلحة عملائه ومساهميه وموظفيه وتعزز مكانته الريادية والتنافسية، موجها شكره للبنك الأهلي وجميع الأطراف المعنية على جهودهم المبذولة.
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