شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف جميل للسيارات تنظم «فعاليات لاند كروزر» والان نبدء بالتفاصيل

احتفلت عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لمركبات تويوتا في المملكة، مع عشاق سيارة لاند كروزر بتخطي سيارتهم الأسطورية حاجز الـ 10 ملايين مركبة حول العالم. وأقيمت الاحتفالية التي حملت اسم «فعاليات لاند كروزر» من ضمن الأنشطة المصاحبة لفعاليات موسم الرياض، حيث تضمنت العديد من النشاطات المتميزة التي أكدت على العلاقة القوية بين لاند كروزر وعشاق هذه السيارة الأسطورية.

وفي تعليق له، قال المدير التنفيذي لقسم الاتصالات التسويقية في عبداللطيف جميل للسيارات المهندس منير خوجة: «نشكر هيئة الترفيه على جهودها في تنظيم موسم الرياض وعلى إضافة هذه الفعالية والتي تأتي كإحدى الفعاليات الرئيسية والتي تشارك بها عبداللطيف جميل كشريك في هذا الموسم المميز. فقد جاءت فعاليات لاند كروزر في إطار جهودنا الهادفة إلى تبني المبادرات التي تحمل روح المشاركة والتفاعل بخوض المغامرات، وها نحن ننجح في مبادرة ترفيهية تأتي انسجاما مع العناوين العريضة لموسم الرياض وشعار تخيّل، مع روح الحماس والشغف لدى المشاركين من ضيوف عبداللطيف جميل للسيارات. ونود أن نشكر كذلك كل من ساهم في نجاح هذا النشاط المبهر، ونخص بالشكر أعضاء نادي لاند كروزر الذين هم أكثر من مجرد ضيوف، حيث تربطنا بهم علاقة أخوة ومودة تعود إلى سنين مضت منذ تأسيس هذا النادي عام 2009».