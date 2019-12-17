شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يرعى ملتقى «عرب نت 2019» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المصرفية الرقمية في بنك الرياض ستيفان موناغان على اعتزاز البنك برعايته للنسخة الثامنة من هذا الملتقى، حيث يدل على ريادته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة، إضافة إلى التأكيد على التزامه بالشراكة الفاعلة ودعمه المتواصل لقطاع الأعمال، من خلال تبادل الإستراتيجيات الحديثة وآفاق اتجاهات الأعمال والفرص المستقبلية تحديدًا فيما يخص قطاع التقنية والتحولات الرقمية.
كما استعرض البنك تجربته الرائدة في توظيف التقنية؛ لتقديم خدمات مصرفية مطورة، بالإضافة إلى التعريف بحزمة الحلول المالية والمصرفية والاستشارية التي يقدمها البنك لعملائه.
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