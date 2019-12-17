شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يرعى ملتقى «عرب نت 2019» والان نبدء بالتفاصيل

تبعًا لإطلاق برنامج الشراكات الرقمية، المرتبط بصندوق استثماري لرأس‏ المال الجريء بحجم 100 مليون ريال سعودي، رعى بنك الرياض ملتقى «عرب نت» والذي يعد أكبر تجمع رقمي في المملكة، وعقدت أعمال نسخته الثامنة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بتاريخ الـعاشر والحادي عشر من ديسمبر الحالي. حيث استهدف الملتقى الأعمال التقنية في المملكة والمنطقة المجاورة، كما سلّط الضوء على الفرص البارزة وفق رؤية 2030 الإستراتيجية والاقتصاد الرقمي سريع التطور في السعودية

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المصرفية الرقمية في بنك الرياض ستيفان موناغان على اعتزاز البنك برعايته للنسخة الثامنة من هذا الملتقى، حيث يدل على ريادته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة، إضافة إلى التأكيد على التزامه بالشراكة الفاعلة ودعمه المتواصل لقطاع الأعمال، من خلال تبادل الإستراتيجيات الحديثة وآفاق اتجاهات الأعمال والفرص المستقبلية تحديدًا فيما يخص قطاع التقنية والتحولات الرقمية.

كما استعرض البنك تجربته الرائدة في توظيف التقنية؛ لتقديم خدمات مصرفية مطورة، بالإضافة إلى التعريف بحزمة الحلول المالية والمصرفية والاستشارية التي يقدمها البنك لعملائه.