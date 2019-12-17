شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء للاستثمار تطرح صناديق عقارية بقيمة 17 مليارا والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة الإنماء للاستثمار مازن بن فواز بغدادي: نحن في شركة الإنماء للاستثمار سعداء بنجاح طرح «صناديق الإنماء مكة للتطوير» مع شريكنا شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وأضاف: إنه سيكون لهذه الشراكة دور كبير بإذن الله في زيادة الطاقة الاستيعابية لإسكان المعتمرين والزوار، من خلال مشروعات التطوير التنموي والعمراني بمنطقة مكة المكرمة، التي تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف لمضاعفة أعداد الحجاج والمعتمرين، سائلين الله التوفيق والسداد لما فيه خير ومصلحة هذا البلد المعطاء.
وأعرب ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار عن اعتزازه بنجاح طرح «صناديق الإنماء مكة للتطوير»، قائلا: سعيدون بالشراكة مع شركة الإنماء للاستثمار في مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، حيث يعد المشروع وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد، وأشاد سعادته بأن الخبرة المتميزة لشركة الإنماء للاستثمار في هيكلة وإدارة الصناديق العقارية تجعل منها شريكا مثاليا للمُضي قُدما في إنفاذ المخطط التطويري والعمراني.
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