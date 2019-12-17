شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط إلى 65.12 دولار والان نبدء بالتفاصيل
وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة عشرة سنتات بما يعادل 0.2% إلى 65.12 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.2% أيضا إلى 59.97 دولار للبرميل.
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