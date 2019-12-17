الاقتصاد

أسعار النفط تهبط إلى 65.12 دولار

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تراجعت أسعار النفط أمس الإثنين عن أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين المتوقع أن يعزز التدفقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة عشرة سنتات بما يعادل 0.2% إلى 65.12 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.2% أيضا إلى 59.97 دولار للبرميل.

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