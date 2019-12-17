شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 1200 فرصة استثمارية في عسير والان نبدء بالتفاصيل
وقالت مدير إدارة التسويق بوكالة الاستثمار مرام العطيات، إن هذه الفرص التي طرحت مؤخرا، جعلت أمانة عسير في مرتبة متقدمة على مستوى المملكة من جهة طرح الفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن الإعلان عنها على بوابة «فرص» جاء متنوعا وموزعا على جميع مدن ومحافظات منطقة عسير، وذلك بعد دراسات مكثفة للمواقع الاستثمارية للتوصل إلى أفضل النشاطات المطلوبة.
وأشارت العطيات إلى أن الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى تعزيز التنمية المستدامة بالمنطقة عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية، وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.
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