70 مواطنا ومواطنة يلتحقون بسوق العمل يوميا

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وبحسب الأرقام المتعلقة بالمشتركين على رأس العمل الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية حسب الجنس والجنسية والمجموعات الرئيسة للأنشطة الاقتصادية، جاء قطاع التعليم في صدارة القطاعات التي استقطبت المواطنين والمواطنات بـ 7,932، تلاه قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 3,777، فقطاع أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية.
أما القطاعات التي غادرها السعوديون فتصدرها قطاع التشييد بـ 8,298، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ 7,740، فقطاع الصناعات التحويلية بـ 1,591.
وأظهرت النشرة انخفاض البطالة إلى 12 في المائة في الربع الثالث من العالم الحالي مقابل 12.3 في المائة في الربع الثاني، ليبلغ إجمالي السعوديين والسعوديات حاليا 1,914,090 مرتفعا من 1,907,823 قبل ثلاثة أشهر.
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