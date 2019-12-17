شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل
وزاد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1477.73 دولار للأوقية. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1482.10 دولار.
وكانت مكاسب الذهب محدودة، إذ ارتفعت الأسهم بعدما أعلن أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق تجارة مبدئي وعلقا جزءا من الرسوم على السلع كان من المقرر أن تُفرض أمس الأول.
ونزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.
وارتفع الذهب 15% منذ بداية العام؛ نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي دامت لشهور وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وصعد البلاديوم 0.7% في المعاملات الفورية إلى 1944.03 دولار للأوقية، وكان المعدن المستخدم في السيارات قد سجل مستويات قياسية عند 1979.95 دولار في الجلسة السابقة، بسبب المخاوف بشأن الإمدادات.
وزادت الفضة 0.7% إلى 17.05 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.5% إلى 932.62 دولار.
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