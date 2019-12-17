برنامج موسع للتعاون بين الإمارات ولاتفيا يشمل 11 قطاعاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انطلقت في العاصمة أبوظبي، أمس، أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، و رالفز نيميرو وزير الشؤون الاقتصادية ممثلاً للحكومة اللاتفية.

اتفقت حكومتا البلدين، خلال اجتماع اللجنة، على برنامج مشترك للعمل الاقتصادي، على مدى العامين المقبلين، ينتهي بانعقاد الدورة الثانية من اللجنة، حيث تضمن عدداً من آليات وأطر التعاون المحددة في 11 محوراً تمثل ركائز مهمة للتنمية الاقتصادية في أجندتي البلدين شملت: التجارة والاستثمار، السياحة، الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، الزراعة والمنتجات الغذائية، والقطاع المالي والتأمين، والطيران المدني والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والثقافة، والصحة.

حضر فعاليات اللجنة حنان خلفان العليلي سفيرة دولة الإمارات لدى لاتفيا، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وجمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وحميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وعبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وإبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، وحصة بنت أحمد آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة، وغانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومحمد الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وسلطان درويش مدير إدارة الاتفاقيات واللجان الاقتصادية المشتركة بوزارة الاقتصاد.

فيما ضم الوفد اللاتفي المشارك في اللجنة أتيس سجانيتس السفير المفوض فوق العادة لجمهورية لاتفيا لدى دولة الإمارات، وريموندز أليكسيجينكو نائب وزير الشؤون الاقتصادية، ودينز ميريراندز نائب وزير النقل، و أولديس زارينس نائب وزير الثقافة، فضلاً عن عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي وكالات التجارة والاستثمار في لاتفيا.



فصل جديد



وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال كلمته إن اللجنة تمثل بداية فصل جديد في التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومنصة مهمة لتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات، وفق رؤية واضحة وآليات مدروسة تترجم رغبة قيادتي البلدين في الارتقاء بالشراكة القائمة إلى آفاق جديدة. وأكد أن لاتفيا دولة شريكة وصديقة لدولة الإمارات، ووجهة اقتصادية مهمة في منطقة البلطيق، وأعرب عن حرص حكومة دولة الإمارات على تطوير قنوات التعاون الاقتصادي مع لاتفيا، في مظلة متنوعة القطاعات تحظى باهتمام الجانبين، ولا سيما القطاعات التي تعمل كمحركات للتنمية المستقبلية، مثل الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك القطاعات التقليدية الرئيسية للتعاون، مثل التجارة والاستثمار والسياحة والطيران واللوجستيات والصحة والتعليم وغيرها.

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مجرد بداية



وقال رالفز نيميرو، وزير الشؤون الاقتصادية اللاتفي، إن دولة الإمارات حققت ريادة وتقدماً متميزاً في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص بلاده على تطوير مستويات التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المشتركة، ومشدداً على أهمية مخرجات هذه اللجنة وعملها لتطوير الشراكة في 11 قطاعاً ذات أولوية في الخطط الاقتصادية للبلدين.

وأضاف: «هناك فرص عديدة لتطوير وتوسيع آفاق التعاون بين بلدينا، وهذه اللجنة هي مجرد البداية، ونتطلع إلى تعزيز زخم التعاون المشترك خلال السنوات المقبلة، ونرى فرصاً وإمكانات واعدة في مجالي التجارة والاستثمار بصورة خاصة».

وقد اختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة بين حكومتي البلدين، وقعه كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ورالفز نيميرو.



محاور رئيسية للتعاون:



**تدابير لرفع التبادل التجاري

**تشجيع الاستثمارات الثنائية

**الاستثمار في المنشآت والأنشطة السياحية

**تعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة

**خبرات تقنيات كفاءة الطاقة والمجمعات الصناعة

**المنتجات الحلال والزراعة المائية والعضوية

**النقل ومشاريع ابتكارية في شبكة الجيل الخامس

**تعاون في التعليم والثقافة

**الرعاية الصحية والقطاع الطبي

**العلوم الطبية وعلوم الحياة