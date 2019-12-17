جناح أستراليا في «إكسبو».. حلم السماء الزرقاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت أستراليا عن جناحها المشارك في الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، والذي يحمل عنوان «حلم السماء الزرقاء» وسيعرض العلاقة بين الأرض والسماء والبحر، في «منطقة التنقل».

وستكون رحلة زائر الجناح الأسترالي تجربة غامرة للاكتشاف، بما في ذلك المساهمة التي قدمتها أستراليا، وتواصل تقديمها في مواجهة التحديات العالمية من خلال الابتكار والتعاون. وسيتم استقبال زوار الجناح أيضاً ببرنامج الفعاليات الثقافية الديناميكية، إلى جانب الاستمتاع بخيارات الطعام والشراب الأسترالي، وبعض خيارات التجزئة.

وكانت الأعمال الإنشائية في الجناح الأسترالي انطلقت مؤخراً بعد أكثر من عام على إعلان مشاركة أستراليا في الحدث، وسيمتد الجناح على 2500 متر مربع، ويبلغ ارتفاعه 21 مترًا، وقد ذكرت مصادر أيضاً أن عدداً من الشركات الأسترالية حصلت على «عدد من العقود» للعمل في المعرض، بما في ذلك المشاريع المعمارية والبناء تزيد قيمتها على 367 مليون درهم.