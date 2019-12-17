الإدارة المالية بـ «الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تنال الـ «آيزو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، احتفلت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أمس الأول، بنيل الإدارة المالية التابعة لها على شهادة المواصفات الدولية الألمانية (الآيزو 9001:2015)، المقياس العالمي الذي تصدره، وتحتفظ به «المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس»، وتقوم بإدارتها «مصلحة الاعتماد والتصديق» المختصة في دول العالم، تتضمن مجموعة من المعايير التي تُعنى بتحسين الجودة في المؤسسات والشركات.

شهد الحفل حضور كل من محمد حسن خلف، مدير عام الهيئة، وعدد من الرؤساء والمديرين، والكوادر الوظيفية التابعة للإدارة، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

وكانت الإدارة المالية حصلت على هذه الشهادة تقديراً لجهودها في توفير بيئة مثالية على صعيد الإدارات المالية، حيث عملت على ضمان سلامة المخرجات المالية بكفاءة عالية إلى جانب ما قامت به من جهود كبيرة بما يتعلق برقابة الجودة وتحسينها، والرقابة المالية ومتابعة كفاءة المخرجات.