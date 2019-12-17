شكرا لقرائتكم خبر عن «بروبرتي فايندر»: إنجاز 39 ألف وحدة سكنية في دبي العام الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت بيانات «داتا فايندر»، التابعة لمجموعة «بروبرتي فايندر»، عن انتهاء الأعمال في 32,822 وحدة سكنية واقعة ضمن مجمّعات التملك الحر وغير الحر السكنية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مع توقعات باستكمال الأعمال في 13,216 وحدة سكنية أخرى بحلول نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من العام المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، ونظراً لأن نسبة الإنجاز الفعلي تراوحت بشكل عام بين 40% و50% من الإنجاز المتوقع، فمن المنتظر استكمال العمل فيما يقارب 6,500 وحدة سكنية فقط في الربع الرابع من العام الحالي.

وعلى المستوى التراكمي، فقد بلغت أعداد الوحدات السكنية المنجزة هذا العام 39 ألف وحدة، ويُتوقع أن يكون هو الرقم الأعلى خلال السنوات القليلة الماضية. بالمقابل، فقد تم الانتهاء من الأعمال في 33,881 وحدة سكنية في دبي خلال العام الماضي.

وبلغ عدد سكان دبي بحلول الربع الثالث من هذا العام 3.34 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «مركز دبي للإحصاء». مسجلاً زيادة على أساس سنوي بمقدار 177,020 نسمة أو ما يعادل نمواً بنسبة 5.64% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2018.

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ويتم العمل حالياً في 59 مشروعاً في دبي بنسبة إنجاز تتراوح بين 97 و99%. وكشفت نتائج التقرير أن عملية إنجاز جميع المشاريع خلال عام 2019 لن تتحقق رغم نسب الاستكمال المرتفعة، وذلك استناداً إلى معدلات الاستكمال السابقة الناتجة إما عن التأخير في إنجاز المشاريع أو لكون الجهات المسؤولة عن المشاريع لا ترغب في إغراق السوق بالمزيد من العروض.

وقالت لينيت عبّاد، مديرة البحوث والبيانات في مجموعة «بروبرتي فايندر»: «أتوقع أن نشهد تحولاً من قبل المطورين مع اقتراب العام المقبل. واعتقد أننا سنلحظ إطلاق عدد أقل من المشاريع الجديدة، حيث سيركز المطورون على استكمال مشاريعهم الحالية وبيع العدد الكبير من الوحدات السكنية الجاهزة والمكتملة. أتوقع أيضاً أن نرى المزيد من برامج الدفع المبتكرة من قبل المطورين الذين يمتلكون الكثير من الوحدات السكنية الجاهزة، بالإضافة إلى برامج جديدة للتأجير بقصد التملك، وذلك لتشجيع الطلب على مشاريعهم».

ووفقاً ل «بروبرتي فايندر» فهناك استجابة من قبل المطورين لتخفيض مستويات العرض المستقبلي، حيث تم إطلاق 68 مشروعاً فقط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

و استحوذت الشقق على غالبية الوحدات السكنية البالغ عددها 13,216 والمتوقع انتهاء العمل فيها بين الربع الرابع من هذا العام والربع الأول من العام المقبل، حيث بلغ عددها 11,499 شقة، في حين تضمنت الوحدات المتبقية 1,018 فيلا ومنزل «تاون هاوس» و699 شقة مخدّمة.

ووفقاً لإحصائيات مؤسسة «داتا فايندر»، ستحتضن منطقة الخليج التجاري أكبر عدد من الوحدات السكنية المكتملة حتى نهاية العام بواقع 1,726 وحدة، تليها مناطق «واحة دبي للسيليكون» بواقع 1,066 وحدة والفرجان بواقع 986 وحدة ودبي الجنوب بواقع 810 وحدة ومدينة دبي الرياضية بواقع 792 وحدة.

فيما تتضمن المجمعات السكنية الأخرى التي من المتوقع انتهاء الأعمال فيها قبل نهاية هذا العام مناطق «دبي لاند» و«المحيصنة» و«تاون سكوير» و«قرية جميرا الدائرية» و«نخلة جميرا».