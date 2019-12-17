أحمد بن سعيد: التكنولوجيا المساعد الأكبر لتلبية متطلبات المسافرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يجتمع عمالقة صناعة الطيران من كافة أنحاء العالم بدبي في منتصف شهر يونيو من العام القادم، للتداول حول مواضيع ذات صلة بالتجربة المستقبلية للمسافرين، وذلك في الوقت الذي يتم فيه عرض أحدث التكنولوجيات والابتكارات في أضخم اجتماع سنوي في العالم، على صعيد صناعة المطارات. وستتم إقامة الدورة العشرين من معرض المطارات الذي تنظمه شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض ما بين 22 و24 يونيو 2020، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تسعى صناعة الطيران على الدوام لتلبية توقعات ومتطلبات المسافرين، لجهة توفير رحلات سلسة من اللحظة التي يدخلون فيها إلى المطار. وتوفر التكنولوجيا مساعدة هائلة في ذلك، سيما في عمليات المطارات والأمن ومراقبة الحركة الجوية. ويبدو المستقبل مشرقاً مع اعتمادنا لتكنولوجيات بالغة التطور لتقديم عمليات تتسم بمزيد من السلاسة والكفاءة والاستدامة».

ويمثل معرض المطارات والفعاليات المتزامنة معه وهو المعرض الذي يتلقى الدعم من هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع المطارات الهندسية، ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي منصة مثالية للمطارات وشركات الطيران وجهات المناولة الأرضية، ومزودي الخدمات والموردين للاجتماع والتعاون لما فيه تعزيز متعة السفر على المستوى العالمي.

وسيقام المعرض على مدار 3 أيام ضمن أربع قاعات فسيحة من قاعات مركز دبي التجاري العالمي، اعتباراً من 22 يونيو، حيث من المتوقع أن تشارك فيه أكثر من 375 شركة عارضة وزائرة من 94 دولة. ومن المتوقع أيضاً لدورة عام 2020، أن تستقطب ما يزيد على 8,500 زائر يتطلعون لمشاهدة أكثر من 50 تقنية جديدة قيد العرض.

وسيتابع هذا المعرض البيني للأعمال استضافة منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط اللذين يعقدان للمرة الثالثة على التوالي تزامناً مع أعمال معرض المطارات، إلى جانب منتدى قادة المطارات العالمية، الذي يعقد للمرة السادسة. وقد تمت إضافة مؤتمرين إلى منتدى قادة المطارات العالمية، هما تجربة المسافرين في المطارات، وقمة مستقبل خدمات المناولة الأرضية.

ومن المتوقع أن يستقطب منتدى قادة المطارات العالمية 1,000 موفد، وأكثر من 50 جهة حكومية، إضافة إلى كلمات سيلقيها 65 متحدثاً، وتنفيذ 12 جلسة حوارية. كما ستنعقد الهيئة العامة لمنظمة نساء في الطيران بتاريخ 23 يونيو.

وقال دانيال قريشي، مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض: «يوفر معرض المطارات فرصة فريدة لاكتشاف أحدث التوجهات على صعيد الطيران، واكتشاف التكنولوجيات والحلول المتطورة التي تعمل على صياغة مستقبل المطارات العصرية. وستبحث قمة مستقبل خدمات المناولة الأرضية، التهديدات والتحديات الحالية التي تواجه مزودي خدمات المناولة الأرضية، ونقل المسافرين. كما سيتداول مجتمع الطيران في مؤتمر تجربة المسافرين في المطارات حول التجربة المستقبلية السلسة والمطلقة».

وتتابع صناعة الطيران نموها التصاعدي، حيث تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا الطلب على السفر الجوي، في حين تأتي قيمة مشاريع المطارات الوشيكة التنفيذ في الشرق الأوسط وإفريقيا في المرتبة الثانية، حيث تبلغ قيمة المشاريع 222.2 مليار دولار. وعلى المستوى العالمي، فإن أعلى قيمة لمشاريع المطارات قيد التنفيذ هي 377.6 مليار دولار، تليها المشاريع قيد التخطيط بمبلغ 215.8 مليار دولار.

وعلى افتراض أن تمضي جميع المشاريع التي تم تتبعها قدماً كما هو مخطط لها، فإن أعلى قيمة لعقد متوقع ستكون عام 2022، وذلك بقيمة 108 مليارات دولار. وقد قدرت مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس في دراسة مشتركة، استثمارات المطارات على مستوى العالم بمبلغ 750 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2015 و2025.

ووفقاً للمنظمة الدولية للطيران المدني، فإن عدد المسافرين المغادرين من منطقة الشرق الأوسط البالغ عددهم 150 مليوناً سيتضاعف بحلول عام 2030، وسيصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2045. وتشير دراسة للاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى إمكانية أن تولد دولة الإمارات العربية المتحدة 80 مليار دولار، تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البلاد بحلول عام 2037، ما يمثل زيادة على المساهمة الحالية وقدرها 47.4 مليار دولار، التي تمثل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وتبلغ قيمة استثمارات دولة الإمارات في قطاع الطيران 270 مليار دولار، في حين يجري تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير المطارات بقيمة 85 مليار درهم إماراتي في الدولة، وذلك وفقاً للهيئة العامة للطيران المدني.