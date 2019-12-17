الإمارات الأولى عربياً في سدّ الفجوة النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين

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تمكّنت دولة الإمارات من المحافظة على الزخم في أدائها الإيجابي في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، متقدمة بذلك على تونس ومتصدرة دول المنطقة؛ وذلك وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يوم أمس.

وقد شهدت العديد من مؤشرات أداء الدولة في التقرير تحسناً، الأمر الذي يشير إلى استمرار العمل الإماراتي على سدّ الفجوة النوعية بين الجنسين، وبذل المزيد من الجهود؛ لتحقيق المساواة بين الجنسين على مختلف الصعد.

وبحسب التقرير، فقد تمكنت الإمارات حتى الآن من سدّ 65.5% من الفجوة بين الجنسين، وتمكنت من تحقيق تكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشر التمكين السياسي، الذي شهد طفرة تقدمية من المرتبة 112 إلى 75 عالمياً منذ بدء التقرير عام 2006. هذا وقد تحسّن المعدّل العام للمساواة في الأجور بين الإناث والذكور من العاملين في الإمارات.

وقد شهدت ال12 شهراً الماضية تقدماً بمعدّل 4 مراتب في مؤشر عدد الإناث العاملات في المناصب القيادية والإدارية في الدولة، وكذلك شهد مؤشر التحصيل العلمي تقدماً بمعدّل ست نقاط.

نتائج ملموسة

ويعد تقدم الإمارات في ترتيبها العام في تقرير الفجوة بين الجنسين نتيجة حتمية؛ كون حكومة الدولة تعمل وبشكل مستمر على تعزيز التعاون بين الجنسين؛ من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة في كافة المجالات، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في القطاع العام، إضافة إلى تطوير وتعزيز دور المرأة شريكاً رئيسياً في بناء مستقبل الدولة.

هذا وقد لمست الإمارات العديد من النتائج الملوسة كنتيجة لهذه المبادرات؛ ومنها: تولي النساء في دولة الإمارات إدارة نصف الأعمال التجارية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وافتتاح أول مدرسة عسكرية للنساء؛ وهي مدرسة «خولة بنت الأزور» العسكرية، وانتخاب وتعيين تسع عضوات من النساء من إجمالي 40 عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، وتعيين أربع نساء قضاة، وتعيين إماراتيات بمنصب وكيلات نيابة، و17 منهن بمنصب مساعد وكيل نيابة ومأذون شرعي. علاوة على ذلك، بلغت نسبة تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي في الدولة أكثر من 20%.

هذا ودخل في يونيو/حزيران من هذا العام قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% حيز التنفيذ، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء الإمارات في مؤشر التمكين السياسي.

تكافؤ الفرص

وقال روبرتو كروتي، مدير لدى مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد: تمكنت الإمارات من تحسين أدائها في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي؛ لتحلّ في المرتبة الأولى عربياً في طبعة عام 2020، وخلال العام المنصرم شارفت الدولة على تحقيق التكافؤ في مؤشري الصحة والحياة والتحصيل التعليمي، وقلصت الفجوة فيما يخصّ المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي.

وأضاف كروتي: وصل عدد الوزراء من النساء في الإمارات عام 2019 نحو 9 وزيرات، ويشهد سوق العمل تقدماً مماثلاً؛ حيث ارتفعت نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة من 41.6% إلى 52%، بينما ارتفعت نسبة النساء في المناصب العليا من 12.5% إلى 15.8%.

الفجوة العالمية

على الرغم من الأداء الإيجابي للعديد من دول المنطقة في عدد من مؤشرات المساواة بين الجنسين، وسدّهم لمعدّل 0.5 نقطة من الفجوة النوعية منذ العام الماضي، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصلت على أقل معدل عالمي. وبافتراض استمرار نفس معدل التقدم، فسيستغرق تحقيق المساواة بين الجنسين نحو 150 عاماً. وتمثلت الدول الثلاث الأعلى ترتيباً في المنطقة في الإمارات، التي سدّت 65.5% من الفجوة، والكويت، التي سدّت 65.5%، وتونس، التي سدّت 64.4%.

عالمياً تواصل دول الشمال قيادة مسيرة تحقيق المساواة بين الجنسين، فلا تزال آيسلندا متصدّرة كأكثر دول العالم تحقيقاً للمساواة بين الجنسين 87.7% تليها النرويج في المركز الثاني 84.2%، ثم فنلندا في المركز الثالث 83.2%، أما السويد فتأتي رابعة 82%. وتشمل الاقتصادات الأخرى ضمن المراكز العشرة الأولى، نيكاراجوا المركز الخامس 84.2%، ونيوزيلندا المركز السادس 79.9%، وأيرلندا المركز السابع 79.8%، وإسبانيا المركز الثامن 79.5%، ورواندا المركز التاسع 79.1% وألمانيا المركز العاشر 78.7%.

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مشاركات الحياة السياسية

ولا بد من الإشارة إلى أن الأداء العالمي مجتمعاً شهد تحسناً عاماً خلال العام المنصرم، ويمكن أن يرجع ذلك التحسن إلى الزيادة الملحوظة في عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية؛ حيث تشغل النساء في حول العالم خلال العام الجاري، 25.2% من المقاعد البرلمانية في مجلس النواب، و21.2% من المناصب الوزارية، مقارنة ب24.1% و19% على التوالي في العام الماضي.

وبحسب التقرير، تم سدّ القسم الأكبر من الفجوة بين الجنسين في مجالي التحصيل العلمي ونطاق الصحة والبقاء على قيد الحياة؛ حيث سجلا 96.1% و95.7% على التوالي. أما المشكلة العالمية الأساسية، فلا تزال في مجال المشاركة الاقتصادية؛ حيث اتسعت الفجوة عام 2019 وتجاوزت النسبة المسجلة عام 2018 لتصل إلى57.8%. وبالنظر ببساطة إلى التقدم المحرز منذ عام 2006 عندما بدأ المنتدى الاقتصادي العالمي لأول مرة في قياس الفجوة بين الجنسين، فإن سد هذه الفجوة الاقتصادية بين الجنسين سوف يستغرق 257 عاماً، مقارنة ب202 عام في العام الماضي.

99 عاماً لسد الفجوة

وبحسب الأداء العالمي الحالي، تشير البيانات إلى أن سدّ الفجوة بين الجنسين بشكل تام سيستغرق 99.5 عام، بينما سيتطلّب تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم والعمل والحياة السياسية أكثر من ذلك. وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن دعم المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية؛ لضمان خلق مجتمعات قوية ومتماسكة ومرنة في مختلف أنحاء العالم. وفيما يتعلق بالأعمال التجارية أيضاً، فيلعب التنوع عنصراً أساسياً. لهذا السبب يعمل المنتدى الاقتصادي العالمي مع أصحاب المصالح التجارية والحكومية لتسريع الجهود الرامية إلى سد الفجوة بين الجنسين.

وقالت سعدية زهيدي، رئيس مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد، وعضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي: لتحقيق المساواة في العقد المقبل بدلًا من القرنين التاليين، سنحتاج إلى تعبئة الموارد وتركيز اهتمام القادة والالتزام بالأهداف في القطاعين العام والخاص. إن العمل على النحو المعتاد لن يسد الفجوة بين الجنسين؛ لذا يجب علينا أن نعمل لتحقيق الدورة الإيجابية التي تخلقها المساواة في الاقتصاد والمجتمعات.



مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع



يعد هذا التقرير جزءاً من أعمال مركز المنتدى الاقتصادي العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع، الذي يهدف إلى بناء اقتصادات ومجتمعات ديناميكية وشاملة توفر فرصاً للمستقبل للجميع. ومن شأن هذا المركز أن يعمل كمنبر لفهم وتوقع الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة، لتكييف السياسات والممارسات للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. ويُخصص جزء كبير من عمل المركز على تشكيل أطر لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وتعزيز التنوع، وتعزيز النمو الشامل. ويعمل المركز على وجه الخصوص كمُعجِّل لشبكة عالمية تضم المساعي الإقليمية لقوى سد الفجوة بين الجنسين، والتي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، ومساعدة المزيد من النساء على تقلّد مناصب قيادية، وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في مستقبل العمل، وتعزيز جهود الشركات الفردية؛ من خلال الالتزامات التجارية العالمية لتسريع المساواة بين الجنسين.