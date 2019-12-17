شكرا لقرائتكم خبر عن «راديسون» تفتتح 3 فنادق جديدة في الإمارات خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد تيم كوردون، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمجموعة فنادق «راديسون»، أن القطاع الفندقي في دبي يعد سوقاً متنامياً؛ حيث لا يزال السوق يحمل فرصاً أمام الفنادق، مشيراً إلى أن انخفاض متوسط الأسعار هو مجرّد مرحلة «تصحيحية». وقال كوردون في حوار مع ”الخليج 365”، إن مجموعة فنادق «راديسون» سوف تفتتح ثلاثة فنادق في الإمارات؛ حيث تشمل هذه الفنادق: «راديسون ريد» (يناير 2020)، وفندق «راديسون بلو»، دبي داماك هيلز (مارس 2020)، وفندق «راديسون» في رأس الخيمة.

مشيراً إلى أنه تمّ افتتاح فندقي «راديسون بلو» و«دبي كانال فيو» في دبي. وتالياً الحوار:

* كيف تقيّم أداء قطاع الفنادق في دبي والإمارات مع ارتفاع التنافسية تحديداً في دبي؟

- ما يزال قطاع الضيافة في دبي، عالي الإشغال على مدار العام، كما أنّ أسعار الغرف لا تزال ثابتة، مقارنةً بالأسواق العالمية. حتى إنّ الأرقام تتخطى أرقام بعض أبرز الجهات الفاعلة في السوق في أنحاء العالم على سبيل المثال لا الحصر برلين وبكين. نلاحظ نسبة أعلى من التنافسية على المستوى الدولي، وهذه مشكلة بحدّ ذاتها. يجب أن ندرك كيف نكون أذكى وأكثر كفاءة في إدارة الأعمال؛ كي تكون قاعدة التكاليف منخفضة.

حالياً، ليس سوق الضيافة في ذروة أدائه كما عهدناه في السابق، إلاّ أنّ دبي تعد سوقاً نامياً؛ برأيي، ما زالت الفرص متوفرة أمام فنادق محددة تحمل علامات تجارية معينة، وتتبع نموذج التشغيل الصحيح؛ لتحقيق نتائج مُرضية في دبي، فيما تزداد تنافسية المدينة على الساحة الدولية. وتزداد شهرة دبي؛ بصفتها وجهة سياحية بارزة فيما تتوافد إليها أعداد هائلة من السياح، ويزداد عدد الفنادق التي تفتح أبوابها، ونسبة إشغال الغرف فيها.

* ما حجم محفظة مجموعة فنادق «راديسون» في الإمارات؟

- تُعدّ مجموعة فنادق «راديسون» من أكبر المجموعات الفندقية في العالم؛ إذ تضمّ تحت رايتها 95000 موظف، وثماني علامات فندقية مميّزة، وأكثر من 1400 فندق شغّال وقيد الإنشاء حول العالم. تشمل محفظة المجموعة: «راديسون كولشكن»، «راديسون بلو»،«راديسون ريد»، «بارك بلازا»، «بارك إن باي راديسون» و«كانتري إن آند سويتس باي راديسون».

وحالياً، تتولى «راديسون» تشغيل 14 فندقاً في الإمارات، وتقع سبعة فنادق منها في مدينة دبي. أما علامات فندق راديسون الرئيسية العاملة في الإمارات فتشمل: «بارك إن باي راديسون» و«راديسون بلو».

«إكسبو 2020»

* ما توقعاتكم لأداء القطاع مع معرض إكسبو 2020 دبي؟

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- تفصلنا عن معرض إكسبو 2020 دبي أقل من سنة، وقد استثمرت الحكومة مبلغاً طائلاً من المال؛ لذا لا بدّ أن يكون نجاح المعرض مدوّياً. من المتوقع أن تتهافت إلى معرض إكسبو 2020 نسبة 70% من الزوار من خارج الإمارات؛ لذا نحن في صدد البحث عن وسائل؛ للاستفادة من هذه الفعالية لأقصى حدّ.

شهدنا تراجعاً في سوق الضيافة على مدى السنوات القليلة الماضية، فيما انخفضت معدلات متوسط السعر، إلاّ أننا نعد الأمر مجرّد مرحلة «تصحيحية» بين العرض والطلب خلال السنوات المقبلة لاسيما في دبي. باتت الصين على سبيل المثال من أكبر الأسواق؛ من حيث الخصائص السكانية العاملة في دبي، ونحن في صدد تكييف استراتيجياتنا وعروضنا؛ تلبيةً لحاجات الجمهور المستهدف.

ويُعد معرض إكسبو 2020 مرحلةً حاسمة يُسلَّط فيها الضوء على دبي؛ لكن علينا أن ننظر إلى أبعد من ذلك، ونراعي إرث المعرض حين يكون سوق الضيافة قد بلغ ذروته من حيث قدرات تنمية السوق.

ستة فنادق ومنتجعات

* ما خطط التنمية التي تتبناها مجموعة فنادق «راديسون» للعام 2020؟ وهل ثمة فنادق قيد الإنشاء حالياً في الإمارات؟

- تسعى مجموعة فنادق «راديسون» إلى افتتاح ستة فنادق ومنتجعات جديدة في الشرق الأوسط في عام 2020، ثلاثة من بينها في الإمارات. وتشمل هذه الفنادق: «راديسون ريد»(يناير 2020)، وفندق «راديسون بلو»، دبي داماك هيلز (مارس 2020) وفندق «راديسون» في رأس الخيمة. ومؤخراً وتحديداً في نوفمبر/تشرين الثاني، تمّ افتتاح فندق «راديسون بلو» و«دبي كانال فيو» وهما يقعان إلى جوار بعض أبرز المعالم السياحية في دبي؛ وهي: برج خليفة، ودبي أوبرا ومركز دبي التجاري العالمي.

وحالياً، تشمل محفظة «راديسون» 90 فندقاً في الشرق الأوسط وإفريقيا مع 90 فندقاً إضافياً قيد الإنشاء. حالياً، تعمل سبعة فنادق من المجموعة في دبي وحدها، فيما يُتوقع افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في المدينة في عام 2020. وتُعد هذه الفترة من أكثر الفترات تشويقاً بالنسبة للمجموعة؛ حيث شهدنا بعض التغييرات التنظيمية والقيادية المهمة في الآونة الأخيرة، فيما نتطلع إلى تعزيز مكانتنا في جميع أنحاء العالم.

حجوزات الإنترنت

* ما تأثير التكنولوجيا على قطاع الضيافة بشكل عام؟

- كان الهاتف وتطبيقات حجوزات السفر على الإنترنت على مدى السنوات القليلة الماضية من أبرز العوامل المؤثرة على أسواق السفر والضيافة. بالتالي، يتزايد عدد الضيوف الذين يطرحون الأسئلة، ويقيّمون ويحجزون غرف الفندق عن طريق الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات على الجوّال.

أطلقنا تطبيقاً جديداً لفنادق «راديسون» إلى جانب موقع RadissonHotels.com الإلكتروني. وبالتالي سيتسنى للضيوف استكشاف محفظة فندق «راديسون» بكل سهولة فقد تمّ تصميم التطبيق وتطويره كأداةٍ عملية للحجز السهل من دون عناء، كما يتمحور حول تلبية حاجات الضيوف والأعضاء؛ بفضل واجهته السلسة وسهولة استخدامه.