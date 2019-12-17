«تنظيم الاتصالات» تفتح باب الشكاوى على المحتوى الإلكتروني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

طلبت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات من مشتركي شركتي «اتصالات»، و«دو»، التقدم بشكوى في حال مصادفتهم اسم نطاق ( ae. أو إمارات.)، الذي يعتقد أنه غير أخلاقي أو غير مسؤول، وذلك إلى إدارة أسماء النطاق ae. التي تنظر في الشكاوى المتعلقة بأسماء نطاقات يتعارض تسجيلها مع سياسات ae. وقوانين الدولة والنظام أو الآداب العامة.

وأوضحت الهيئة في بيانات صدرت عنها، بأن المشتركين يمكنهم التقدم بالشكوى على محتوى الموقع الإلكتروني إذا صادفوا شيئاً ما على موقع اسم نطاق ينتهي بae. أو إمارات. مع التأكد بأنه غير قانوني، بحيث يمكن تقديم الشكوى لإزالة المحتوى عبر اتباع إرشادات استخدام الإنترنت التي وضعتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بهذا الشأن.

ولفتت الهيئة بأنه إذا كان المشترك يعتقد بأن اسم النطاق المذكور ينتهك حقوقه مثل اسم العلامة التجارية أو الاسم التجاري، فقد طورت إدارة أسماء النطاق نظام حل نزاعات أسماء النطاقات في الدولة.

وأشارت إلى أن خبراء قانونيين محايدين متخصصين يبتون في القضايا في هذا المجال، وتنفذ هذه الإجراءات من قبل مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتحكيم والوساطة.

وذكرت بأنه يمكن للمشترك الادعاء لأي من السلطات القضائية في دولة الإمارات، وفي كثير من الأحيان، يمكن تسوية النزاعات عن طريق الوساطة قبل أن يصدر الخبير القانوني قراراً، موضحة لمن يريد معرفة المزيد حول كيفية عمل نظام حل النزاعات، التحقق من سياسة وقواعد حل النزاعات المتعلقة بأسماء النطاق في الدولة.

وأفادت الهيئة بأنه في حال عدم رضا المشتركين عن الخدمة التي يقدمها لهم المسجل المعتمد الخاص بهم، فإن لديهم عدة خيارات:

* أولاً: الاتصال بالمسجل الخاص بك وحاول حل المشكلة.

* ثانياً: يمكنكم الاتصال بإدارة أسماء النطاق عند فشل محاولة حل المشكلة من قبل المسجل.

* ثالثاً: يمكن للهيئة المساعدة فقط إذا كانت المشكلة تتعلق بتسجيل أو إدارة اسم النطاق. لا يمكننا المساعدة في أشياء أخرى، مثل استضافة الموقع الإلكتروني أو خدمات البريد الإلكتروني.

* رابعاً: التبديل إلى مسجل آخر إذا كنت لا تزال غير راض عن الخدمة.

* خامساً: قبل تبديل مسجلك المعتمد، فكر في وضعك التعاقدي لتجنب أي عقوبات. قراءة المزيد حول تحديث التسجيل الخاص بك.